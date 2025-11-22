Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Realiza Monterrey jornada de limpieza en Burócratas del Estado

Por: Carlos Nava

21 Noviembre 2025, 15:14

Compartir

Durante la actividad, se retiraron llantas, triques y escombro acumulado, reafirmando el compromiso municipal con el mantenimiento de la ciudad

Realiza Monterrey jornada de limpieza en Burócratas del Estado

El gobierno de Monterrey, bajo la supervisión del alcalde Adrián de la Garza, llevó a cabo una jornada de descacharrización en la colonia Burócratas Federales.

Esta iniciativa busca mejorar las condiciones de las calles y garantizar espacios públicos más limpios para las familias del sector. Durante la actividad, se retiraron llantas, triques y escombro acumulado, reafirmando el compromiso municipal con el mantenimiento de la ciudad.

BURÓCRATAS FED. 2.jpeg

Desde octubre de 2024, se han atendido 192 reportes ciudadanos en esta colonia, además de realizar deshierbe, poda y mantenimiento general. Estas intervenciones no solo buscan mantener el entorno urbano en óptimas condiciones, sino también disminuir factores de riesgo para la salud y elevar el bienestar de la comunidad.

BURÓCRATAS FED. 1.jpeg

De la Garza Santos instruyó a Servicios Públicos a continuar con estas jornadas en toda la ciudad, dando seguimiento a los reportes ciudadanos y reforzando la presencia operativa en áreas que requieren atención prioritaria. Hasta la fecha, se han realizado más de 70 operativos de este tipo, recolectando más de 650 toneladas de residuos.

A la jornada asistieron los secretarios de Servicios Públicos, Hugo Salinas; de Participación Ciudadana, Rafa Ramos; y la diputada local, Myrna Grimaldo. Esta labor es parte del esfuerzo continuo de la administración para mejorar la calidad de vida en Monterrey.

Comentarios