Realiza Monterrey jornada de forestación en el Parque España

Más de 100 voluntarios participaron en la forestación del Parque España, donde serán plantados 80 árboles nativos para reforzar las áreas verdes

En el marco del 59 aniversario del Parque España, el municipio de Monterrey llevó a cabo una jornada de forestación en este espacio público, donde serán plantados 80 árboles de especies nativas para fortalecer la cobertura vegetal y contribuir a la restauración ambiental del municipio.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), a través de la Dirección para una Ciudad Verde, en coordinación con una empresa privada y con el apoyo de la Secretaría de Servicios Públicos.

“En el marco del 59 aniversario del Parque España, el Gobierno de Monterrey realiza una jornada de forestación en este emblemático espacio público, donde se plantarán 80 árboles de especies nativas para fortalecer la cobertura vegetal y contribuir a la restauración ambiental del municipio”, informó el municipio.

Más de 100 voluntarios de la empresa, junto con personal municipal, participaron en las labores de reforestación, que forman parte de la estrategia del municipio para ampliar la infraestructura verde y mejorar los espacios públicos.

Antes de iniciar los trabajos, los participantes realizaron ejercicios de calistenia con el propósito de prevenir lesiones y posteriormente recibieron una capacitación sobre la técnica adecuada para la plantación de árboles, para después integrarse en equipos e iniciar la jornada.

Durante el evento se informó que 50 de los 80 ejemplares serán sembrados con la participación de los voluntarios mientras que los 30 restantes serán plantados la próxima semana por personal de la Secretaría de Servicios Públicos.

La administración municipal destacó que estas acciones impulsan la recuperación de áreas verdes, favorecen la presencia de especies nativas y fortalecen la colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía en favor del medio ambiente.

La jornada también dio continuidad a los trabajos de forestación que la Dirección para una Ciudad Verde desarrolla en distintos sectores de Monterrey y, al realizarse como parte de los festejos por el aniversario del Parque España, reforzó la conservación de uno de los principales espacios de recreación y convivencia de las familias regiomontanas.