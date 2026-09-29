Realiza Monterrey entrega de aparatos auditivos a ciudadanos

El alcalde Adrián de la Garza y el DIF municipal encabezaron la jornada gratuita para fomentar la inclusión en la localidad.

Con el objetivo de fomentar la inclusión y mejorar la salud auditiva en el municipio, se llevó a cabo una jornada de apoyos en la que cerca de 50 personas recibieron auxiliares auditivos de manera gratuita, garantizando un mejor acceso a la vida cotidiana.

El evento estuvo encabezado por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey. También asistieron Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; Marcelo Segovia, secretario de Administración, y Wendy Cordero, jefa de Gabinete.

Durante la ceremonia, el alcalde Adrián de la Garza destacó el impacto directo que estos dispositivos tendrán en las rutinas de los ciudadanos beneficiados.

“Estos aparatos auditivos les van a cambiar la vida en su día a día. Van a poder escuchar a sus nietos, escuchar a sus hijos, a sus hijas; van a poder salir a la calle y escuchar si viene el camión, si viene un carro, si viene un perro, lo que sea, en el día a día es importantísimo (…) Y es para la gente de Monterrey, para que todos tengamos las mismas oportunidades, no porque tengamos algún tipo de discapacidad, de cualquiera de estas, que nos perdamos la oportunidad de tener el mismo empleo, el mismo acceso, las mismas oportunidades que ofrece la ciudad de Monterrey”, señaló.

Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, compartió cómo surgió la iniciativa a partir de las conversaciones con las familias del municipio.

“Abriste tu corazón contándome la necesidad de volver a escuchar, de tener un aparato auditivo, se lo comenté a Adrián y hoy es una realidad, de cómo te va a brindar independencia, seguridad y cómo en tu día a día es tan importante tener este aparato auditivo y nos dijo vamos a entregarlos”, expresó.

Tras las intervenciones de las autoridades, personal técnico especializado realizó la colocación y el ajuste individual de cada uno de los dispositivos, adaptándolo a las necesidades específicas de los usuarios.