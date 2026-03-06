Realiza Monterrey cierre en carril exprés de Morones Prieto

A la zona llegó un equipo conformado por personal de Protección Civil, Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Movilidad para realizar la evaluación

El municipio de Monterrey informó del cierre preventivo de uno de los carriles exprés de la avenida Morones Prieto.

La medida, aseguraron, tiene como objetivo permitir una evaluación presuntos daños estructurales en la zona colindante con el cauce del Río Santa Catarina.

“Con la finalidad de garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por Morones Prieto y para evaluar los daños causados a un tramo del talud del Río Santa Catarina, las autoridades de Monterrey determinaron cerrar uno de los carriles exprés”, informó el municipio a través de un comunicado.

En el sitio se realizaban trabajos de construcción de un puente peatonal a la altura de la calle Carmelita, en la colonia Loma Larga, donde una empresa privada realiza obras para el Gobierno del Estado.

Efectivos de la Dirección de Tránsito municipal desplegaron un operativo de abanderamiento para restringir el flujo en el carril izquierdo, justo al lado del Río Santa Catarina.