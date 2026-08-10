Realiza Monterrey 84 decomisos contra comerciantes informales

El despliegue de inspectores se llevó a cabo durante viernes y sábado en avenidas como Juárez, Madero, Padre Mier, Juan Ignacio Ramón y Morelos

El municipio de Monterrey informó que realizó diversos operativos en el primer cuadro de la ciudad, mediante los cuales fueron asegurados productos y mercancías de comerciantes ambulantes que incumplían con la normativa municipal.

A través de la Dirección de Comercio, el despliegue de inspectores se llevó a cabo durante viernes y sábado en avenidas como Juárez, Madero, Padre Mier, Juan Ignacio Ramón y Morelos, así como en los alrededores de la Alameda.

“Los inspectores de la Dirección de Comercio detectaron la presencia de vendedores ambulantes en zonas donde no está permitida la actividad comercial”, señaló el municipio a través de un comunicado.

Además, indicaron las autoridades, se revisaron las dimensiones de los espacios que ocupan comerciantes instalados en zonas donde sí está permitido el comercio, así como la vigencia y existencia de los permisos correspondientes.

Como resultado de los operativos, se realizaron 84 decomisos, de los cuales 48 correspondieron al viernes y 36 a este sábado.

La administración municipal señaló que estas acciones buscan mantener el orden en el primer cuadro de la ciudad y garantizar condiciones de formalidad y sana competencia entre los comerciantes.