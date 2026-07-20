Realiza Monterrey 46 decomisos a ambulantes en el Centro

El municipio desplegó inspectores en distintos puntos del Centro además de zonas aledañas al Parque Fundidora, la Alameda, Barrio Antiguo y estaciones del Metro

El municipio de Monterrey realizó un operativo de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad durante el fin de semana, en el que efectuó 46 decomisos a vendedores ambulantes que operaban sin autorización en la vía pública.

A través de la Dirección de Comercio, el municipio desplegó inspectores el sábado y domingo en distintos puntos del Centro, incluyendo las avenidas Juárez, Madero, Padre Mier y Juan Ignacio Ramón, además de zonas aledañas al Parque Fundidora, la Alameda Mariano Escobedo, el Barrio Antiguo y estaciones del Metro.

“Los inspectores de la Dirección de Comercio detectaron la presencia de vendedores ambulantes en zonas donde no está permitida la actividad comercial”, informó el municipio en un comunicado.

Los inspectores revisaron que los comerciantes establecidos en áreas autorizadas respetaran las dimensiones permitidas para sus puestos y contaran con los permisos vigentes para ejercer la actividad.

Como resultado de las acciones, el municipio reportó 46 decomisos, de los cuales 22 se realizaron el sábado y 24 el domingo.

El municipio regio señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para mantener el orden en la vía pública, promover la formalidad y garantizar condiciones de competencia equitativas para los comercios establecidos.