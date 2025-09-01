Realiza Juárez primera jornada de limpieza del Río Santa Catarina

Con un total de 10 toneladas de basura recolectada, esta acción del municipio tiene el objetivo de restaurar y conservar este importante ecosistema

La primera jornada de limpieza del Río Santa Catarina en el municipio de Juárez se realizó gracias a la colaboración de más de mil voluntarios en coordinación con Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Entre servidores públicos municipales y estatales, cadetes policíacos, estudiantes del CONALEP, asociaciones civiles, empresas y ciudadanía en general, todos se sumaron desde muy temprano a la iniciativa liderada por el alcalde Félix Arratia.

“El Río Santa Catarina es el cuerpo de agua más importante del área metropolitana y hoy comenzamos en Juárez una labor que nos compromete con el presente y el futuro de nuestra ciudad. Este es apenas el inicio de un trabajo de corresponsabilidad para proteger nuestro entorno”, destacó el alcalde.

“No hay mejor forma de evitar que estos residuos lleguen a nuestros ríos que reduciendo el uso de materiales de un solo uso. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a dejar una huella ecológica más ligera en beneficio de las próximas generaciones”, agregó el edil.

Por su parte, el diputado local Glen Villarreal Zambrano celebró la buena respuesta de la ciudadanía.

“Qué felicidad verlos aquí. Este es el futuro de nuestra sociedad: gobierno y comunidad trabajando juntos para rescatar nuestros espacios naturales”, dijo Villarreal.

En esta jornada participaron también el Director General de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Herrera Sosa; el Comandante de la Guardia Forestal, Ricardo Magin Oyervides; Rodolfo México Villarreal, representante de SIMEPRODE; la Presidenta de SOSAC, Cristina Martínez Torres; y el gerente de Lenovo, César Almaguer Alanís.