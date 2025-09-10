Realiza Guadalupe limpieza de alcantarillas tras lluvias

Una de estas brigadas de limpieza fue la que se realizó el martes en la colonia Cañada Blanca, donde también se realizaron trabajos de mantenimiento en parques

Tras varios días de intensas lluvias, el gobierno de Guadalupe reforzó la campaña de limpieza en las rejillas de drenaje, las cuales presentaron una gran cantidad de basura.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, José Santos Valdez, apuntó que las zonas más afectadas fueron las cercanas del Cerro de la Silla, pues en ellas siempre hay una gran cantidad de agua que baja de la montaña y arrastra desechos.

"Siempre que hay temporada de lluvias estamos monitoreando el clima y hacemos tres acciones: una previa a las lluvias en donde limpiamos todas las rejillas y desazolvamos canales, una durante la lluvia y actividades después de la lluvia.

Con la temporada de lluvias en puerta, el municipio anunció que mantendrá permanentemente las labores de monitoreo en todas las colonias de la entidad, con el fin de prevenir inundaciones.

Una de estas brigadas de limpieza fue la que realizó personal de Servicios Públicos este martes en la colonia Cañada Blanca, donde también se realizaron trabajos de mantenimiento en parques, como arborización y restauración de luminarias.