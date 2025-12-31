Realiza Fiscalía dos cateos en Guadalupe por narcomenudeo

Los elementos permanecieron aproximadamente una hora en el lugar, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, llevaron a cabo dos cateos simultáneos en el municipio de Guadalupe como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.

El primer operativo se realizó en un domicilio ubicado en la calle Lago de Chapala número 136, en la colonia Xochimilco, donde agentes ministeriales ingresaron para realizar la revisión del inmueble en busca de presunta droga, dentro de una investigación por narcomenudeo.

Los elementos permanecieron aproximadamente una hora en el lugar, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de personas o el aseguramiento de sustancias ilícitas.

De manera simultánea, se efectuó un segundo cateo en la calle Cerezo, sin número, frente al domicilio marcado con el número 633, en la colonia Benito Juárez, conocida como la zona de El Pozo.

En este punto, los agentes también realizaron labores de búsqueda de drogas y sustancias ilícitas por delitos contra la salud.

El operativo se llevó a cabo alrededor del mediodía de este martes 30 de diciembre, contando con el apoyo y resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes custodiaron la zona fuertemente armados, lo que generó alarma entre vecinos del sector, quienes se mostraron expectantes ante el despliegue de autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre lo asegurado durante ambos cateos, y se espera que en las próximas horas la Fiscalía dé a conocer los resultados oficiales de estos operativos relacionados con investigaciones de delitos de alto impacto.