Realiza Fiscalía desmantela puntos de narcomenudeo en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el cumplimiento de órdenes de cateo en dos domicilios del municipio de Monterrey, como parte de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos fueron ejecutados por un agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto (CLIPN), con apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del ICSP, la Unidad Canina y corporaciones coordinadas.

Las intervenciones se realizaron en dos viviendas: una ubicada sobre la calle Lago de Chapala, en la colonia Independencia, y otra en la calle Lucha de Clases, colonia CROC, ambas en Monterrey.

Durante los cateos, las autoridades detuvieron a dos personas identificadas como Óscar “N”, de 31 años, y Yuliana “N”, de 40, quienes se encontraban en el inmueble de la colonia Independencia.

Entre los indicios asegurados se encuentran un arma de fuego corta con cargador y cartuchos útiles, bolsas con vegetal verde seco con características de marihuana —pendiente de pesaje—, dosis de sustancia cristalina similar al “cristal”, así como porciones de polvo con características de cocaína. También se localizaron básculas digitales, bolsas plásticas vacías, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los inmuebles quedaron asegurados bajo resguardo de la autoridad correspondiente, mientras que los detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo, para continuar con las investigaciones.