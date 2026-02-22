Realiza Fiscalía de Nuevo León cateos por delitos contra la salud

De acuerdo con la autoridad, se trató de operativos rápidos y estratégicos, ejecutados con base en mandatos judiciales previamente autorizados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que se llevaron a cabo cateos en proceso por delitos contra la salud en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey, como parte de una serie de acciones coordinadas para el combate a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

¿Dónde se realizaron los cateos por delitos contra la salud?

Las intervenciones se efectuaron en la calle Argelia número 3908, en la colonia Laderas del Mirador, en Monterrey, así como en la calle Monte Chimborazo 439, en la colonia Francisco G. Sada, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En ambos puntos, elementos ministeriales desplegaron operativos de revisión con apoyo de personal especializado, tras integrar carpetas de investigación relacionadas con posibles actividades ilícitas vinculadas a narcomenudeo.

Operativos estratégicos sin resultados oficiales confirmados

De acuerdo con la autoridad, se trató de operativos rápidos y estratégicos, ejecutados con base en mandatos judiciales previamente autorizados. Las diligencias formaron parte de investigaciones en curso para fortalecer las acciones contra delitos contra la salud.

Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales sobre personas detenidas ni sobre posibles aseguramientos de droga o indicios derivados de los trabajos realizados por las dependencias involucradas.

La Fiscalía señaló que la información se actualizará conforme avancen las indagatorias y se consoliden los reportes correspondientes dentro de las carpetas abiertas por estos hechos.