Realiza FGR operativo en la colonia Bosques del Nogalar

Elementos de la Fiscalía General de la República se desplegaron en este sector de San Nicolás derivado de una investigación por presuntas actividades ilícitas

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Autoridades federales realizaron un cateo en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Villa y María Camarena, en la colonia Bosques de Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, como parte de las investigaciones por presuntas actividades ilícitas.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes desplegaron un dispositivo de seguridad en el sector.

Durante las diligencias, se observó la detención de un hombre por parte de las autoridades, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni los motivos específicos de su aseguramiento.

La zona permaneció asegurada mientras se realizaba la recolección de indicios para complementar la carpeta y tras finalizar el cateo, se colocó un sello donde se mencionaba que la casa habitación quedaba resguardada.

Las autoridades federales mantienen las investigaciones para determinar las posibles actividades realizadas en el inmueble y esclarecer los hechos.