Realiza disparos tras discusión con su pareja en el sector Brisas

Autoridades investigan el reporte de detonaciones durante la tarde de este lunes en la colonia Brisas primer sector, al sur de Monterrey

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Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles luego de que un hombre realizara detonaciones de arma de fuego tras presuntamente agredir físicamente a una mujer, quien sería su pareja sentimental, en hechos ocurridos en el sector Brisas Primer Sector, al sur de Monterrey.

El incidente se registró en el cruce del bulevar Acapulco y la avenida Garza Sada, donde, de acuerdo con versiones preliminares, una pareja se encontraba al interior de un vehículo discutiendo.

Testigos señalaron que el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, comenzó a golpear a la mujer en plena vía pública, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en la zona.

Según los primeros reportes, personal presuntamente adscrito a Servicios Públicos del municipio de Monterrey se percató de la agresión e intentó intervenir para frenar la confrontación.

Sin embargo, el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a realizar detonaciones, provocando pánico entre peatones y automovilistas que transitaban por el lugar.

Tras los disparos, se informó que la mujer logró descender del vehículo y huir del sitio con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud o si resultó lesionada durante la agresión.

Minutos después, el agresor también abordó un vehículo y se dio a la fuga, aprovechando la confusión generada tras los hechos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Barrio, así como efectivos de Fuerza Civil, quienes procedieron a asegurar la zona para evitar mayores riesgos a la ciudadanía.

Posteriormente, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales arribaron al lugar para realizar el levantamiento de indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

En el área fueron localizados al menos cuatro casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia.

No se reportaron personas detenidas ni lesionadas.

La zona permaneció cerrada durante varios minutos mientras se llevaban a cabo las diligencias, en tanto las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del presunto agresor.