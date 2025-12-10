Realiza DIF San Pedro posada y festival navideño para abuelitos 

El festival fue un espacio de emotiva convivencia para las personas de la tercera edad, quienes disfrutaron de una tarde dedicada a las tradiciones decembrinas

Las Estancias y Casa Club del DIF San Pedro se vistieron de fiesta para celebrar la tradicional Posada y Festival Navideño, en un ambiente lleno de alegría y espíritu comunitario.

El evento contó con la presencia del alcalde Mauricio Farah Giacoman.

El festival fue un espacio de emotiva convivencia para las personas de la tercera edad, quienes disfrutaron de una tarde dedicada a las tradiciones decembrinas.

Los asistentes también gozaron de la interpretación de villancicos y una divertida pastorela.

Además, el encuentro fue una oportunidad para fortalecer el bienestar emocional y la unión de las personas adultas mayores que asisten a las Estancias y Casa Club, informó el DIF San Pedro.

El alcalde Mauricio Farah acompañó a los festejados, destacando la importancia del cuidado y la integración de los adultos mayores en la comunidad.