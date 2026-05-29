Realiza autoridad federal operativo en inmueble de Sierra Alta

Elementos federales permanecen afuera del sector Sierra Alta, al sur de Monterrey, en donde se llevan labores de investigación dentro de un inmueble

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Una intensa movilización por parte de autoridades federales de seguridad se registró este jueves en la zona residencial de Sierra Alta, al sur de Monterrey, donde elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República desplegaron un operativo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Sierra Alta Rincón del Valle.

El despliegue se concentró sobre la calle Valle Tulipanes, entre Valle de Varas, donde se encuentra la caseta de vigilancia del sector, y la calle De Tulipanes, generando expectativa entre vecinos y automovilistas de la zona.

La vivienda investigada corresponde a una residencia de dos niveles con alberca en el patio trasero, la cual colinda con la avenida principal Sierra Alta y se ubica aproximadamente a dos kilómetros de Carretera Nacional.

Durante varias horas, agentes federales ingresaban y salían del inmueble mientras la zona permanecía resguardada por elementos de Marina y de la Guardia Nacional.

En el sitio fueron contabilizadas al menos ocho unidades oficiales pertenecientes a la Guardia Nacional, la FGR y la Secretaría de Marina. Además, en la caseta de vigilancia del fraccionamiento permanecían dos unidades de la Guardia Nacional con alrededor de ocho elementos, quienes verificaban el ingreso y salida de personas al sector residencial.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado oficialmente sobre las causas que originaron el operativo ni los resultados de las diligencias realizadas en el inmueble.

Sin embargo, este sería el tercer operativo realizado en lo que va del año en la zona de Sierra Alta. El primero ocurrió durante enero y el segundo el pasado 14 de mayo, ambos correspondieron a cateos encabezados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Hasta ahora no se ha confirmado si existe relación entre los anteriores operativos y el despliegue federal realizado este jueves.

De manera extraoficial también se dio a conocer que un segundo inmueble, ubicado en el mismo sector residencial, estaría siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.