Reafirma Mariana Rodríguez apoyo a jefas de familia en NL

Con el objetivo de fortalecer la independencia económica y el bienestar de las jefas de familia, el gobernador Samuel García Sepúlveda, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres" en El Carmen.

Durante el evento, Rodríguez destacó que el programa no solo consiste en un apoyo económico de $2,000 pesos mensuales, sino que es una estrategia integral que incluye transporte público gratuito, servicios médicos, capacitaciones en prevención de la violencia y talleres de emprendimiento.

"Estamos construyendo un estado donde las mujeres emprendan, estudien, crezcan, sueñen en grande, cuiden de sí mismas. Cada decisión que tomamos hoy, cada política pública que impulsamos, cada programa que creamos no es solo para las mujeres de hoy, es para las niñas que serán las mujeres del mañana”, enfatizó Rodríguez.

Reafirmó su postura como facilitadora del desarrollo de las jefas de familia al subrayar que el fortalecimiento de la mujer es el motor del progreso estatal.

“Como titular de Amar a Nuevo León les digo: soy aliada de las mujeres que trabajan, que luchan, de las que sostienen hogares, de las que crían hijos, de las que cuidan y de todas. Porque creo profundamente que cuando una mujer avanza, avanzamos todas", agregó.

Por su parte, el gobernador informó que, hasta la fecha, el programa ha beneficiado a 42 mil personas, aunque la meta institucional es ambiciosa: alcanzar a las 160 mil mujeres que fungen como el principal sostén de sus hogares en el estado.

El mandatario señaló que Nuevo León es pionero a nivel nacional con esta iniciativa, diseñada específicamente para jefas de familia y cuidadoras que, debido a sus labores en el hogar, enfrentan barreras para acceder a empleos formales.

"Tenemos un proyecto muy especial, muy bonito que se llama Ayudemos a las mujeres, no existe en México, Nuevo León es pionero, Mariana fue la de la idea porque aquí en Nuevo León todavía hay mucha desigualdad y tenemos muchas jefas de familia, mujeres que son el sostén de la casa y además están cuidando hijos, sobrinos, nietos, y eso les impide tener un empleo formal”, indicó el mandatario estatal.

En el acto también estuvieron presentes El alcalde de El Carmen, Gerardo Alfonso de la Maza; Dulce Alejandra Mora, subsecretaria de Protección Social; Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, y la diputada local Melissa Peña.