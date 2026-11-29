La dependencia reiteró su compromiso de vigilar y sancionar cualquier acto que atente contra el patrimonio ecológico de la entidad

La Nueva División Ambiental reimpuso una Suspensión Temporal Total de Actividades en un predio del Parque Ecológico La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, tras detectar que continuaban los trabajos de nivelación del terreno pese a una medida de seguridad previa.

La inspección fue realizada por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, luego de denuncias ciudadanas y del seguimiento institucional.

Durante la visita, las autoridades constataron que el terreno estaba siendo nivelado mediante el relleno con material pétreo, tierra y residuos de construcción. También detectaron que los señalamientos colocados el 22 de abril de 2024 habían sido retirados de su posición original.

Detectan obstrucción del cauce del río Santa Catarina

De acuerdo con la autoridad ambiental, los trabajos también obstaculizaban el cauce natural del río Santa Catarina, por lo que se reinstaló los señalamientos para hacer efectiva la medida de seguridad.

Además, se determinó iniciar el procedimiento legal correspondiente mediante la presentación de una querella ante las instancias competentes.

Piden detener las obras en La Huasteca

La Nueva División Ambiental hizo un llamado a los responsables de los trabajos para detener cualquier actividad en la zona y respetar la legislación ambiental, así como la integridad de las áreas naturales protegidas.

La dependencia reiteró su compromiso de vigilar y sancionar cualquier acto que atente contra el patrimonio ecológico de Nuevo León.

Asimismo, informó que continuará comunicando a la ciudadanía los avances del proceso legal y mantendrá la colaboración con la sociedad para proteger el entorno.