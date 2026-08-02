Reactivan operativo carrusel en la Carretera Nacional

El municipio señaló que los operativos se realizarán en distintos horarios para reforzar la vigilancia y fomentar el respeto a los límites de velocidad

Ante los accidentes de alta velocidad registrados durante el último mes en la Carretera Nacional, el municipio de Santiago reactivó el operativo carrusel y de radar con el objetivo de reducir la velocidad de los automovilistas y prevenir nuevas tragedias.

Vigilan velocidad con radares

El dispositivo se lleva a cabo en el tramo de jurisdicción municipal, comprendido entre Antonio Villalón, José Arriba, antes de llegar a La Presa de La Boca. Además de puntos como El Uro , donde agentes de Tránsito monitorean la velocidad con radares.

Las autoridades informaron que el límite de velocidad en ese tramo es de 80 kilómetros por hora. Los conductores que sean detectados por el radar circulando por encima de ese límite son detenidos por elementos de Tránsito y Policía de Santiago para la aplicación de la infracción correspondiente.

Operativos continuarán en distintos horarios

La reactivación del operativo ocurrió luego de los múltiples accidentes que costaron vidas en el mes de julio.

El municipio señaló que los operativos se realizarán en distintos horarios para reforzar la vigilancia y fomentar el respeto a los límites de velocidad, con el fin de evitar más percances.