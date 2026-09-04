Reactivan búsqueda de desaparecidos en brecha de Pesquería

Familias y autoridades acordonan el terreno cerca de Ojo de Agua en busca de rastros de víctimas de la delincuencia organizada

Este jueves 3 de septiembre de 2026, la zona de la carretera a Ojo de Agua, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey y del Parque Recreativo Ojo de Agua, volvió a convertirse en el epicentro de un intenso operativo de rastreo.

En este mismo terreno, en marzo de 2024, el hallazgo de una camioneta calcinada condujo al descubrimiento de una fosa clandestina con 13 cuerpos y restos humanos, víctimas de privaciones ilegales de la libertad en colonias del municipio como Colinas del Aeropuerto y Las Haciendas.

A petición de familias que aún no encuentran a sus seres queridos, el colectivo Buscador@s Nuevo León gestionó la reapertura de las labores en un perímetro indefinido alrededor del predio.

En las labores participan elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Civil, Policía Estatal, Proxpol, Protección Civil y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, apoyados por unidades de binomios caninos que iniciaron el recorrido desde las 8:00 horas y seguirán sin horario definido de finalización.

Entre las personas buscadas se encuentra Irvin Daniel Soto Almaguer, desaparecido el 15 de noviembre de 2023 a los 24 años.

Irvin, el mayor de cinco hermanos y trabajador de una fábrica de fundición, viajaba en una motocicleta junto a su esposa, Ángela María Rangel García, en la colonia Colinas del Aeropuerto cuando se perdió el contacto con ellos.

En marzo de 2024, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Ángela María se encontraba dentro de la fosa clandestina.

Hasta el momento, Irvin no ha sido localizado y se desconoce si sus restos estarán en esta misma área de Pesquería; sin embargo, su madre comenta que podría estar en los alrededores debido a que viajaba junto a su esposa al momento de la desaparición.

Su madre, María del Carmen, estuvo presente en las labores de búsqueda y relató el desgaste que ha sufrido en las instituciones públicas: “Hasta ahorita este proceso ha sido difícil porque lo llevas tú sola. En Fiscalía vas, te dan una noticia, luego te citan otra vez y otra... y pues nunca sales de lo mismo. Ahorita quienes nos están apoyando son Buscadoras de Nuevo León, ellas son las que nos están dando el apoyo”.

Al recordar el momento en que notificaron la localización de su nuera, María del Carmen rememoró la falta de avances sobre el paradero de su hijo “Eso pasó en noviembre; en marzo encuentran aquí la fosa en Pesquería, aquí encuentran a mi nuera... y pues mi hijo, lamentablemente, él no aparece y ya va para tres años en esta búsqueda”.

Durante la jornada, el colectivo también busca pistas sobre otros jóvenes desaparecidos reportados en distintos municipios, entre ellos César Iván Maldonado Heredia (desaparecido en marzo de 2024 en Pesquería), Angela Martínez Rangel (desaparecida en abril de 2025 en Monterrey) y José David Chávez Ovalle (desaparecido en junio de 2026 en San Pedro).

Uno de los mayores obstáculos para la pronta identificación de las víctimas ha sido el estado en que se localizaron. El resto de los cuerpos presentaba un alto grado de calcinación. En la disciplina forense, extraer ADN de restos óseos calcinados toma meses e incluso años, ya que las muestras deben ser procesadas en laboratorios especializados.

A raíz del hallazgo inicial en la carretera a Ojo de Agua, las autoridades estatales desplegaron una serie de operativos masivos de búsqueda y cateos simultáneos principalmente en la colonia Colinas del Aeropuerto que permitieron dar una semana después con una célula delictiva responsable del predio.

El desglose de los principales detenidos vinculados al caso incluye a Miguel "N", alias "El Wacho" quien fue uno de los primeros objetivos prioritarios capturados. Se le identificó como un presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada y pieza clave en la ejecución y abandono de los cuerpos en el predio, también a Giovanna "N" detenida en Guadalupe por su participación directa en los hechos de la fosa clandestina.

Además de cómplices adicionales que la Policía Municipal de Pesquería capturó en el centro del municipio a otras 4 personas (dos hombres y dos mujeres) que viajaban armadas en una camioneta con placas de Texas y que tras ser investigadas arrojaron una relación directa con el multihomicidio.

En total, más de una decena de implicados fueron puestos bajo custodia penal. Los imputados enfrentan cargos graves que van desde homicidio calificado y delitos vinculados a la desaparición de personas.

Mientras las acciones penales continúan, en las brechas de Pesquería las familias mantienen el rastreo en el terreno con la esperanza de encontrar respuestas.