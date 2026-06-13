Reabren por completo carriles exprés de Constitución

Aunque los trabajos de las nuevas líneas del Metro continúan, ya es posible transitar de manera fluida desde el Parque Fundidora hasta la avenida Gonzalitos

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Los carriles exprés de la avenida Constitución, en Monterrey, fueron reabiertos por completo a la circulación vehicular.

Aunque los trabajos de construcción de las nuevas líneas del Metro continúan, un recorrido realizado por INFO7 constató que ya es posible transitar de manera fluida desde el Parque Fundidora hasta la avenida Gonzalitos.

Este tramo vial, estratégico para el desahogo del tráfico, permanecía con cierres intermitentes desde marzo pasado debido a las obras de la Línea 6, medida que buscaba facilitar las maniobras de maquinaria pesada y el montaje de estructuras.

Precisamente, para agilizar la movilidad y el turismo durante la Copa del Mundo, que comenzó ayer y en la que Nuevo León tendrá su primer partido como sede este domingo —además de otros encuentros el 20, 24 y 29 de junio—, el gobierno de Nuevo León suspendió los bloqueos viales en esta y otras arterias clave de la zona metropolitana.

Esta tregua vial representa un respiro inmediato para los miles de automovilistas que diariamente recorren las principales vialidades de la urbe regia.

Al retirar los confinamientos, la principal vía de Monterrey recupera su capacidad para desahogar de forma ágil el tránsito hacia el poniente.

Con este plan de contingencia vial, se busca garantizar que las vías de comunicación de la zona metropolitana operen a su máxima capacidad durante las jornadas en las que el Estadio Monterrey recibirá partidos de la máxima fiesta del futbol mundial.