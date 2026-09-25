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Reabren la Clínica de Atención al Autismo en Monterrey

Por: INFO 7

24 Septiembre 2026, 17:19

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La rehabilitación del inmueble incluyó la renovación de consultorios de psicología e instalación de un área multisensorial.

Reabren la Clínica de Atención al Autismo en Monterrey

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, encabezaron este miércoles la reinauguración de la Clínica de Atención Integral al Autismo (CAIA).

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Durante el evento, las autoridades presentaron la rehabilitación total del centro y anunciaron una futura expansión en un espacio aledaño para incrementar la capacidad de atención y abatir la lista de espera de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA).

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Tras realizar el corte de listón y recorrer las instalaciones, el presidente municipal enfatizó el compromiso de su administración con el bienestar social desde el núcleo familiar.

“Esa es nuestra principal función, hacer cosas que realmente incidan y toquen y cambien la vida de los ciudadanos y la vida de las familias de Monterrey. Necesitamos trabajar para que las familias estén bien, vamos a seguir haciendo esfuerzos todos los días, es un trabajo que no termina”, afirmó de la Garza.

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La reestructuración integral de la clínica se diseñó a partir de las propuestas y necesidades expresadas por las madres y padres de familia de los usuarios. Esta nueva etapa destaca por la incorporación de personal terapéutico profesional y la consulta directa de un especialista en neuropediatría.

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Entre los espacios renovados y equipados que entraron en funciones sobresalen:

  • Estimulación multisensorial: Un salón sensorial climatizado de grandes dimensiones dotado con sistemas de cambio de colores y texturas.
  • Salones de tecnología y arteterapia: Espacios enfocados en la estimulación cognitiva, el aprendizaje digital y la expresión artística.
  • Habilidades para la vida diaria: Módulos acondicionados para prácticas constructivas que fomentan la autonomía de los menores.
  • Infraestructura clínica: Renovación y actualización de todos los consultorios del área de psicología.

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Por su parte, Gaby Oyervides resaltó la calidad de la obra civil y el equipamiento tecnológico, señalando que las nuevas áreas climatizadas cuentan con todo lo necesario para asegurar un desarrollo digno y entretenido para los niños durante sus terapias.

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Al evento de reapertura asistieron funcionarios clave de la administración de Monterrey y representantes del Poder Legislativo local, entre ellos la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; el Secretario de Administración, Marcelo Segovia; el Secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos; así como las diputadas locales Lorena de la Garza, Armida Serrato y Perla Villarreal.

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Con información de Samantha Treviño.

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