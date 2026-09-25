Reabren la Clínica de Atención al Autismo en Monterrey

La rehabilitación del inmueble incluyó la renovación de consultorios de psicología e instalación de un área multisensorial.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, encabezaron este miércoles la reinauguración de la Clínica de Atención Integral al Autismo (CAIA).

Durante el evento, las autoridades presentaron la rehabilitación total del centro y anunciaron una futura expansión en un espacio aledaño para incrementar la capacidad de atención y abatir la lista de espera de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA).

Tras realizar el corte de listón y recorrer las instalaciones, el presidente municipal enfatizó el compromiso de su administración con el bienestar social desde el núcleo familiar.

“Esa es nuestra principal función, hacer cosas que realmente incidan y toquen y cambien la vida de los ciudadanos y la vida de las familias de Monterrey. Necesitamos trabajar para que las familias estén bien, vamos a seguir haciendo esfuerzos todos los días, es un trabajo que no termina”, afirmó de la Garza.

La reestructuración integral de la clínica se diseñó a partir de las propuestas y necesidades expresadas por las madres y padres de familia de los usuarios. Esta nueva etapa destaca por la incorporación de personal terapéutico profesional y la consulta directa de un especialista en neuropediatría.

Entre los espacios renovados y equipados que entraron en funciones sobresalen:

Estimulación multisensorial: Un salón sensorial climatizado de grandes dimensiones dotado con sistemas de cambio de colores y texturas.

Salones de tecnología y arteterapia: Espacios enfocados en la estimulación cognitiva, el aprendizaje digital y la expresión artística.

Habilidades para la vida diaria: Módulos acondicionados para prácticas constructivas que fomentan la autonomía de los menores.

Infraestructura clínica: Renovación y actualización de todos los consultorios del área de psicología.

Por su parte, Gaby Oyervides resaltó la calidad de la obra civil y el equipamiento tecnológico, señalando que las nuevas áreas climatizadas cuentan con todo lo necesario para asegurar un desarrollo digno y entretenido para los niños durante sus terapias.

Al evento de reapertura asistieron funcionarios clave de la administración de Monterrey y representantes del Poder Legislativo local, entre ellos la directora general del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez; el Secretario de Administración, Marcelo Segovia; el Secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos; así como las diputadas locales Lorena de la Garza, Armida Serrato y Perla Villarreal.

Con información de Samantha Treviño.