Reabren investigación del ataque en Colegio Americano del Noreste

Se señaló que se analizarán los videos en los que aparecen otros jóvenes, con el objetivo de determinar si tuvieron alguna participación en el ataque

La Fiscalía de Nuevo León reabrirá la carpeta de investigación del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste, luego de que la familia de la maestra Cecilia Cristina Solís Flores solicitara ampliar las indagatorias y revisar la posible participación de otros estudiantes en los hechos registrados en enero de 2017.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general Javier Flores Saldívar confirmó que existía un proyecto de inejercicio de acción penal, pero que no había sido autorizado por él. Ante una nueva promoción presentada por la representación de las víctimas, la carpeta será devuelta al Ministerio Público para continuar con las diligencias solicitadas.

“Efectivamente hubo un proyecto de inejercicio que no había sido confirmado por su servidor, a raíz de que se presentó una promoción y con el fin de ser exhaustivos en el desahogo de esa carpeta de investigación, vamos a devolverla ante el Ministerio Público para precisamente dar un servicio al asesor y a las víctimas de ese hecho. Vamos a seguir investigando conforme a las pruebas peticionadas por el asesor victimológico”.

Fiscalía analizará videos sobre la posible participación de otros estudiantes

El funcionario también señaló que se analizarán los videos en los que aparecen otros jóvenes, con el objetivo de determinar si tuvieron alguna participación en el ataque y hasta dónde podría llegar su responsabilidad.

“Lo que se va a valorar en este asunto es ver qué participación pueden tener y hasta dónde puede llegar la responsabilidad de los otros compañeros”.

Así ocurrió el ataque en el Colegio Americano del Noreste

El caso se remonta al 18 de enero de 2017, cuando un estudiante de 15 años disparó contra su maestra y varios compañeros dentro del plantel. La docente Cecilia Solís falleció semanas después debido a las heridas. La familia busca que se investiguen los señalamientos sobre la posible intervención de otros jóvenes en la agresión.