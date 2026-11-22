Con el C5 Ambiental y Bosques Ciudadanos, Raúl Lozano reportó bajas en PM2.5 y PM10 y pidió a ciudadanos no usar pirotecnia en Nuevo León.

A un año de concluir la actual administración estatal, el reto será mantener y mejorar la calidad del aire de Nuevo León, afirmó el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, quien destacó una reducción de entre 20 y 23 por ciento en las partículas contaminantes PM2.5 y PM10, en comparación con 2025.

“Ha habido grandes avances en ese sentido, cuando tú comparas el 2026 para el 2025, hemos logrado la reducción de entre un 23% y un 20% en las partículas PM2.5 y PM10 y creo que la gente lo empieza a ver, también es así como nos decían que si en el mundial habíamos llegado a algún acuerdo con las empresas o con la refinería porque se veía muy limpio el aire y, por supuesto, no hay nada de eso, sino al contrario, son acciones que hemos impulsado desde la Secretaría”.

Monitoreo ambiental y creación del C5 Ambiental

El funcionario estatal atribuyó estos resultados a las acciones implementadas por la dependencia, entre ellas el fortalecimiento del sistema de monitoreo ambiental, la adquisición de nuevos equipos y la creación del C5 Ambiental, desde donde se vigilan las condiciones meteorológicas que pueden influir en la contaminación.

Explicó que este centro permite anticipar fenómenos como lluvias, vientos y tolvaneras provenientes de regiones como el desierto del Sahara, Coahuila y Texas, factores que tienen incidencia directa en la calidad del aire del área metropolitana.

“Creamos el C5 ambiental. Es un nuevo piso en el edificio de Fuerza Civil donde existe el C5 de Seguridad Pública, pero nosotros quisimos ir un paso más teniendo un C5 en materia ambiental donde estamos monitoreando si va a haber lluvias, si va a haber vientos, si va a haber tolvaneras que vienen del desierto de Sahara en África o el desierto de Coahuila o de Texas, porque todos estos factores meteorológicos tienen una incidencia directa en la calidad del aire de la ciudad”.

Lozano señaló que los avances también comienzan a ser perceptibles para la población, al recordar que durante los encuentros relacionados con el Mundial algunas personas preguntaban si se habían establecido acuerdos especiales con las empresas o la refinería para mejorar las condiciones ambientales, lo cual descartó.

Reforestación y llamado contra la pirotecnia

En materia de reforestación, destacó que el programa Bosques Ciudadanos ya superó la meta de un millón de árboles plantados y cuenta con dos vertientes: Bosques del Agua, enfocado en recuperar zonas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey afectadas por los incendios forestales de 2021 y 2022, y Bosques Urbanos, que contempla la plantación de árboles en avenidas y espacios públicos del área metropolitana.

Como ejemplo, mencionó la intervención en la Explanada de los Héroes, donde se retiró parte de la superficie de cantera para incorporar más de 200 árboles de gran formato, con el propósito de reducir las islas de calor, mejorar la calidad del aire, favorecer la captación de agua y recuperar la biodiversidad.

“Le cambiamos el rostro a la explanada de los héroes, que era una plancha de concreto, una isla de calor, quisimos ir con esta tendencia que está sucediendo en las grandes ciudades como París, como Barcelona, como Tokio no nos quisimos quedar atrás, levantamos cantera y plantamos más de 200 árboles de gran formato para que puedan, insisto, primero tener aire más limpio”.

Agregó que también se han realizado trabajos de reforestación en avenidas como Constitución y Morones Prieto, así como en la autopista al aeropuerto.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, particularmente durante las celebraciones de fin de año, debido a que su utilización genera emisiones contaminantes y deteriora la calidad del aire.