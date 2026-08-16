Raúl Lozano comparecerá ante diputados por tema ambiental

El funcionario adelantó que esta semana viajará a la Ciudad de México para conocer los resultados preliminares del Inventario de Emisiones

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, confirmó que acudirá al Congreso del Estado para responder a los cuestionamientos de los diputados, una vez que reciba de manera formal el acuerdo con los términos de la comparecencia.

El funcionario adelantó que esta semana viajará a la Ciudad de México para conocer los resultados preliminares del Inventario de Emisiones, estudio que se desarrolla en coordinación entre el Gobierno Federal y la UNAM.

“Esta semana acudo a la Ciudad de México para conocer los resultados preliminares, trabajar en la etapa final del estudio y espero… en próximas semanas tener ya de manera definitiva este estudio

Nos va a dar una radiografía, más no significa que nosotros como autoridad estamos esperando los resultados de ese estudio para poder actuar”.

Reporta reducción de partículas contaminantes

Sobre la calidad del aire, el secretario afirmó que los registros más recientes muestran una reducción en la concentración de partículas PM10 y PM2.5 en comparación con años anteriores.

“Acabamos de tener nuestro corte semestral de las partículas PM10 y las PM2.5 y con mucha responsabilidad les digo que hemos reducido respecto al 2025 y respecto al 2024 la concentración anual”.

Responderá 17 cuestionamientos ante el Congreso

En cuanto al citatorio del Congreso local, Lozano señaló que está dispuesto a responder los 17 cuestionamientos planteados por los legisladores y dijo que esperará la notificación oficial para conocer los detalles del encuentro.

“Yo acudiría, obviamente, vamos a esperar en qué términos viene el acuerdo que nos tiene que enviar el Congreso y voy a estar ahí respondiendo puntualmente estos 17 cuestionamientos”.

El funcionario aseguró que aprovechará la comparecencia para explicar las acciones realizadas por la dependencia en materia ambiental.