Señaló que estará atento a las condiciones y disposiciones que establezca su partido para participar en el próximo proceso electoral

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, reafirmó su interés de participar en la contienda por la gubernatura de Nuevo León en 2027, al agradecer las muestras de respaldo que ha recibido de la ciudadanía y destacar el 90 por ciento de aprobación que mantiene su administración.

El edil reconoció que los resultados alcanzados en Salinas Victoria y el respaldo expresado por ciudadanos de diferentes puntos del estado fortalecen la posibilidad de encabezar un nuevo proyecto político.

Señaló que estará atento a las condiciones y disposiciones que establezca su partido para participar en el próximo proceso electoral.

“Es mucho lo que hemos logrado, los resultados, y agradecemos a los ciudadanos que en diferentes puntos que hemos visitado nos mencionan su respaldo hacia un posible proyecto”, “Ahí vamos a estar muy al pendiente de las reglas de la aspiración”.

Estas declaraciones se dieron en el marco del evento de inauguración de naves industriales de Miller Park, en Salinas Victoria, donde se anunció una inversión de 206 millones de dólares, consolidando al municipio como un punto estratégico para el desarrollo industrial y la atracción de nuevas inversiones en Nuevo León