Raúl Cantú presenta su Quinto Informe en Salinas Victoria

En desarrollo económico, Salinas Victoria se ha consolidado como un punto de llegada para inversión extranjera y proyectos de nearshoring,

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, rindió su Quinto Informe de Gobierno, en el que destacó los avances de su administración en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico, educación y bienestar social, además de señalar que el municipio mantiene una aprobación ciudadana superior al 90 por ciento.

Ante la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, el edil resaltó la consolidación del llamado Modelo Salinas Victoria y un periodo histórico en materia de obra pública, con más de 97 obras realizadas dentro de más de 150 proyectos estratégicos.

“Es un antes y un después de Salinas Victoria, lo recibimos con muchas problemáticas y ahorita es un municipio que es referente en el Estado. El modelo de Salinas Victoria está posicionándose en diferentes municipios, agarrando las prácticas que tenemos y eso es un orgullo para nosotros.”

Seguridad e infraestructura en Salinas Victoria

En seguridad, el municipio puso en operación su primer C4, equipado con tecnología y conectado a arcos de seguridad con sistemas de detección de placas y reconocimiento facial. También se creó la División Táctica Municipal, se fortaleció la División K9, se duplicó el número de elementos y se amplió la flotilla con patrullas, motocicletas y unidades tipo Dragón.

En infraestructura destacan las pavimentaciones de calles y colonias, el Estadio de Béisbol de Ligas Pequeñas, el Centro de Atención Infantil más grande del norte de Nuevo León, alumbrado público y nuevos espacios deportivos.

También fueron construidos parques en Satélite del Norte, San Isidro, Emiliano Zapata, Valle del Norte y Bosques de los Nogales, además de un parque inclusivo en Bosques de Castilla, una cancha en Mission, la Capilla Municipal para vecinos de Morales y Villarreales y la primera etapa del Centro de Bienestar Animal.

Inversión, educación y programas sociales

En desarrollo económico, Salinas Victoria se ha consolidado como un punto de llegada para inversión extranjera y proyectos de nearshoring, mientras que en materia social y educativa se implementó atención profesionalizada para niñas y niños con TEA, se entregaron más de 95 mil kits de útiles escolares gratuitos y más de 10 mil 500 alumnos recibieron lentes sin costo mediante el programa “En Salinas sí se ve”.

“Que estamos muy contentos de este quinto informe de gobierno, que estamos marcando el antes y el después de Salinas Victoria, que los ciudadanos de Salinas merecen lo mejor y que vamos a seguir dando nuestra mejor versión hasta el último día de nuestra administración, porque fue para lo que les pedimos la oportunidad, de estar al frente de esta administración, de no poner pretextos, sino dar soluciones a todas las problemáticas y todas las carencias que tenía nuestro municipio.”

Obra pública, entre los principales retos

El alcalde también destacó el crecimiento de Salinas Victoria como potencia deportiva, al obtener resultados en la Olimpiada y Paralimpiada Estatal y convertirse en sede de eventos deportivos locales, nacionales e internacionales, aprovechando espacios como el Estadio de Béisbol de Ligas Pequeñas.

Para culminar, señaló que uno de los principales retos para el siguiente año será continuar con la obra pública y atender las necesidades de infraestructura que todavía existen en el municipio, mientras se mantiene el impulso a la actividad económica y la llegada de nuevas inversiones.