Raúl Cantú inicia entrega de útiles escolares en Salinas Victoria

El programa “Compromiso por la Educación” beneficiará a estudiantes desde preescolar hasta universidad con paquetes escolares adaptados a sus necesidades

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú junto a la presidenta honoraria del DIF municipal, Nelly Garza, dio banderazo de salida a la distribución de paquetes educativos dentro del programa “Compromiso por la Educación”.

El arranque formal de esta estrategia de apoyo social tuvo lugar este lunes en el Centro Social Municipal, punto de partida para una entrega integral de kits que beneficiará a estudiantes matriculados desde nivel preescolar hasta universitario en todo el municipio.

“Durante el arranque, el alcalde Raúl Cantú de la Garza destacó que este programa representa un apoyo directo para las familias y refrenda el compromiso de su administración con la educación”, informó el municipio.

Cada paquete escolar fue diseñado de acuerdo con los requerimientos pedagógicos de cada grado académico e incluye artículos esenciales como libretas, bolígrafos, pegamento, lápices, juegos de geometría, lápices de colores, tijeras y sacapuntas, entre otros insumos básicos.

Para facilitar el acceso a este beneficio en los distintos sectores, colonias, comunidades y ejidos de la localidad, el gobierno municipal desplegará jornadas itinerantes a lo largo de los próximos días bajo la siguiente programación: