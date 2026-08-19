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Raúl Cantú inicia entrega de útiles escolares en Salinas Victoria

Por: Vanessa Aguilar

17 Agosto 2026, 20:00

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El programa “Compromiso por la Educación” beneficiará a estudiantes desde preescolar hasta universidad con paquetes escolares adaptados a sus necesidades

Raúl Cantú inicia entrega de útiles escolares en Salinas Victoria
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El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú junto a la presidenta honoraria del DIF municipal, Nelly Garza, dio banderazo de salida a la distribución de paquetes educativos dentro del programa “Compromiso por la Educación”.

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El arranque formal de esta estrategia de apoyo social tuvo lugar este lunes en el Centro Social Municipal, punto de partida para una entrega integral de kits que beneficiará a estudiantes matriculados desde nivel preescolar hasta universitario en todo el municipio.

“Durante el arranque, el alcalde Raúl Cantú de la Garza destacó que este programa representa un apoyo directo para las familias y refrenda el compromiso de su administración con la educación”, informó el municipio.

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Cada paquete escolar fue diseñado de acuerdo con los requerimientos pedagógicos de cada grado académico e incluye artículos esenciales como libretas, bolígrafos, pegamento, lápices, juegos de geometría, lápices de colores, tijeras y sacapuntas, entre otros insumos básicos.

Para facilitar el acceso a este beneficio en los distintos sectores, colonias, comunidades y ejidos de la localidad, el gobierno municipal desplegará jornadas itinerantes a lo largo de los próximos días bajo la siguiente programación:

FechaLugarHora
Martes 18 de agostoEnlace DIF Valle del Norte17:00 hrs.
Miércoles 19 de agostoEnlace DIF Mamulique10:00 hrs.
Miércoles 19 de agostoPlaza del Pilar, colonia Los Pilares17:00 hrs.
Jueves 20 de agostoEnlace DIF Villarreales10:00 hrs.
Jueves 20 de agostoEnlace DIF Bosque de los Nogales17:00 hrs.
Viernes 21 de agostoCancha de Básquetbol, colonia Satélite del Norte17:00 hrs.
Lunes 24 de agostoSec. #8 “Carlota Arrambide”, colonia Zapata10:00 hrs.
Martes 25 de agostoEnlace DIF Huertas de San Mario10:00 hrs.

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