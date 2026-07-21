Raúl Cantú defiende gestión de secundaria en Valle del Norte

El alcalde adelantó que su administración pretende cerrar el periodo de gobierno con más de 100 obras públicas realizadas en diferentes sectores del municipio

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, defendió la gestión municipal y estatal que permitió iniciar la construcción de una nueva secundaria en Valle del Norte, luego de que Tatiana Clouthier atribuyera el proyecto a una intervención personal.

Durante una supervisión de los trabajos, el edil rechazó esa versión y aseguró que el plantel responde a una necesidad planteada durante años por las familias del sector, por lo que su concreción requirió diversas etapas administrativas y la participación de varias autoridades.

Municipio defiende gestión de secundaria en Valle del Norte

Cantú de la Garza explicó que el proyecto avanzó mediante la disponibilidad del terreno, reuniones de trabajo, elaboración de documentos y coordinación con el Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Educación.

“Esta secundaria es resultado de meses de trabajo, de la gestión del terreno, de reuniones, oficios y coordinación permanente con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación”, manifestó.

El alcalde sostuvo que los antecedentes del proyecto se encuentran respaldados mediante expedientes y oficios, por lo que consideró que atribuir la obra a una sola gestión desconoce el trabajo institucional realizado para atender la demanda educativa de Valle del Norte.

Raúl Cantú responde a señalamientos de Tatiana Clouthier

El mandatario municipal también respondió a las expresiones de Clouthier sobre su desempeño al frente del Ayuntamiento, al señalar que la administración mantiene en desarrollo más de 90 obras públicas.

“Aquí no nos hacemos güeyes, aquí trabajamos. Mientras algunos recorren municipios buscando reflectores, nosotros recorremos obras para entregar resultados”, declaró.

El edil invitó públicamente a la funcionaria a visitar Salinas Victoria y recorrer los proyectos ejecutados en materia de pavimentación, espacios públicos, educación, seguridad e infraestructura urbana.

Administración proyecta concluir con más de 100 obras

El alcalde adelantó que su administración pretende cerrar el periodo de gobierno con más de 100 obras públicas realizadas en diferentes sectores del municipio, cifra que presentó como resultado de la planeación y el trabajo coordinado.

Asimismo, llamó a evitar que las diferencias políticas desplacen el objetivo principal de la nueva secundaria: ampliar las oportunidades educativas para estudiantes de Salinas Victoria y atender el crecimiento poblacional registrado en Valle del Norte.

Cantú de la Garza reiteró que el Municipio continuará concentrado en concluir los proyectos en marcha y entregar resultados a la población, mientras la construcción del nuevo plantel avanza en coordinación con las autoridades estatales.