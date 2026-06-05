Ratifican a Mónica Oyervides como alcaldesa de Juárez

La Sala Regional confirmó de manera definitiva, a Oyervides como alcaldesa sustituta, cargo para el cual había sido designada por el Congreso estatal

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este jueves, de manera definitiva, el nombramiento de Mónica Oyervides como alcaldesa sustituta del municipio de Juárez, cargo para el cual había sido designada previamente por el Congreso del Estado.

Los magistrados federales respaldaron la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), organismo que originalmente había desechado una controversia interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de dicho nombramiento legislativo.

El fallo se centró en el expediente SM-JG-23/2026, el cual abordaba la impugnación del PAN contra el acuerdo del Congreso local relacionado con la designación de Oyervides, quien es esposa de Félix Arratia, exalcalde y actual secretario de Igualdad e Inclusión estatal.

La Sala Regional determinó que el asunto versa sobre una controversia de competencias, concluyendo que las autoridades electorales no tienen la facultad de intervenir en este tipo de decisiones soberanas del Poder Legislativo.

El tribunal electoral confirmó el desechamiento de la demanda debido a que el acto impugnado no representa una afectación a los derechos político-electorales en su vertiente de ejercicio al cargo.

Con esta resolución, la autoridad electoral federal dejó en claro que no es competente para conocer el proceso legislativo ni para revisar la actuación de otras autoridades cuando el fondo del tema no es de naturaleza electoral.

En conclusión, los magistrados determinaron que el tribunal local de Nuevo León actuó de manera correcta y apegada a derecho al desechar la demanda contra el acto del Congreso, ratificando la designación de la alcaldesa sustituta como un acto definitivo.