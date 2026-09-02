Ratas y malos olores afectan a pasajeros en San Nicolás

En la zona, diversas rutas son utilizadas por usuarios quienes, además de ver a los roedores, aguantan insoportables olores provenientes de un terreno baldío

Decenas de usuarios del municipio de San Nicolás diariamente esperan su camión para dirigirse a sus hogares, sin embargo, no son los únicos en las paradas de camión.

Durante un recorrido de Info 7, sobre la avenida Múnich en la colonia Cuahutemoc en San Nicolás, los usuarios reportaron las múltiples veces que ratas han sido vistas en las banquetas.

“De aquí esperando los contenedores, y como cuánto tiempo ya tiene ese contenedor ahí con las ratas saliendo no pues ya tiene bastantito tiempo y le ha tocado alguna rata si cuando estamos aquí parados, esperando el camioncito”

Usuarios soportan malos olores mientras esperan el camión

En la zona, diversas rutas son utilizadas por usuarios quienes, además de ver a los roedores, aguantan insoportables olores provenientes de un terreno baldío.

“Qué limpien y pues hay mucha gente aquí nos puede morder las ratas, podemos agarrar una ejecución. Y aparte pues deben de mandar el olor y deben de mandar a municipio a limpiar”

Piden limpieza y una parada de camión

Si no fuera poco, los usuarios piden al municipio más atención en la zona, pidiendo colocar una parada de camión, pues no es digno esperar el camión en esas condiciones.