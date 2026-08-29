Rastrean a asaltantes de un millón de pesos en San Pedro

EL titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, informó que rastrean la ruta de escape de los cuatro asaltantes mediante cámaras de videovigilancia.

El robo de más de un millón de pesos ocurrido el pasado miércoles en la colonia Del Valle en San Pedro, donde cuatro delincuentes despojaron en vía pública del dinero, continúa siendo investigado.

Durante la reunión de seguridad, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, señaló que con ayuda de los videos ya compartidos por las víctimas se continuará en coordinación con el municipio para seguir la ruta de huida de los delincuentes.

Al momento, cuenta con un video que muestra el hecho, donde se observa a ambas víctimas hablando sobre la banqueta cuando de forma repentina dos hombres armados se acercan para someterlos, y posteriormente dos más a bordo de motocicletas para emprender la huida.

La fiscalía también se encuentra trabajando en la investigación para dar seguimiento correspondiente a los hombres armados y el monto robado.