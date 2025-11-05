Rapiñan madera tras choque de accidente en Montemorelos

De acuerdo con las autoridades, el tráiler transportaba dos plataformas y repentinamente la segunda se le desprendió, quedando regada la carga que transportaba

Una gran cantidad de madera que quedó regada tras voltearse la plataforma que transportaba un tráiler, la cual fue rapiñada por personas que pasaban por la zona.

El accidente vial se registró en la Carretera Nacional, en dirección de Monterrey a Montemorelos, a la altura del tramo conocido como Canoas.

El carril de circulación de baja velocidad se mantuvo cerrada mientras elementos de la Guardia Nacional División Caminos daban fluidez.

Afortunadamente no se reportaro personas lesionadas por el desprendimiento y la caída de la carga; además, el chofer resultó ileso.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para resguardar y eliminar riesgos en el accidente.