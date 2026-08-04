Rapid Transit invierte en 33 unidades con tecnología Euro 6

Se presentó una torre de control instalada en Sierra Norte, desde donde ingenieros especialistas monitorearán en tiempo real el funcionamiento de los camiones

Con una inversión de $105 millones de pesos, la empresa Rapid Transit incorporó 33 nuevas unidades a su flota, las cuales fueron entregadas en la planta de International, como parte de una estrategia para modernizar el transporte y reducir las emisiones contaminantes.

Durante el evento, directores de la empresa realizaron el banderazo de salida a las nuevas unidades, equipadas con motores Euro 6, considerados más ecológicos y avanzados del mercado por sus bajas emisiones contaminantes.

El socio director general de Rapid Transit, Carlos Lozano, destacó que la adquisición de estas unidades responde al compromiso de la empresa con el cuidado del medio ambiente y la modernización del servicio.

"Estos motores Euro 6 nos permiten contribuir a la disminución de emisiones contaminantes en la ciudad, además de ofrecer un servicio más eficiente y confiable", señaló.

Además, la empresa presentó una torre de control instalada en Sierra Norte, desde donde ingenieros especialistas monitorearán en tiempo real el funcionamiento de los camiones mediante un sistema de diagnóstico con códigos de falla, lo que permitirá detectar y atender oportunamente cualquier anomalía.

Con esta incorporación, Rapid Transit busca fortalecer su operación con tecnología de última generación, mejorar la eficiencia de sus recorridos y reducir el impacto ambiental del transporte.