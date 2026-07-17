Ramas y cables obstruyen calle y banqueta en centro de Monterrey

Habitantes del sector solicitaron al municipio de Monterrey que envíe sus cuadrillas de Servicios Públicos para limpiar el área

Los peatones y automovilistas que circulan por la calle Diego de Montemayor, entre Aramberri y Arreola, en el centro de Monterrey, tienen un problema: la banqueta y una parte de la calle están obstruidas por ramas secas y por restos de cables inservibles.

Así, ya llevan al menos tres semanas, sin que nadie haya limpiado el área.

Los vecinos reportaron que a fines del mes de junio hubo un apagón, presuntamente ocasionado porque el cableado estaba atorado en las ramas de un enorme y viejo árbol en la banqueta.

Aseguraron que el servicio se restableció, pero las cuadrillas de trabajadores tuvieron que podar el árbol, y abandonaron en la banqueta las ramas y el cableado inservible que retiraron.

Y tanto las ramas como el cablerío están bloqueando el paso: los peatones no pueden utilizar la banqueta porque está ocupada con la "montaña” de ramas, y los automovilistas se desplazan con dificultad porque esa basura vegetal llega hasta la mitad de la calle.

Además, esos desechos están bloqueando la entrada a dos domicilios y a una cochera.

Le pidieron al municipio de Monterrey que envíe sus cuadrillas de Servicios Públicos a limpiar.