Ramas ponen en jaque a la red eléctrica de Nuevo León

Más de 31,400 árboles representan riesgo para el tendido eléctrico y elevan la posibilidad de apagones durante tormentas

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El incumplimiento de las labores de poda preventiva para mantener los árboles alejados de la red eléctrica se ha convertido en uno de los principales retos que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona metropolitana de Monterrey, donde la vegetación es una de las causas más frecuentes de los apagones.

La falta de control sobre el crecimiento de árboles y ramas cercanas al tendido eléctrico provoca interrupciones constantes en el suministro de energía, una problemática que se agrava durante las lluvias y las fuertes ráfagas de viento.

La proliferación de vegetación que invade la infraestructura eléctrica es una responsabilidad que, de acuerdo con la normatividad vigente, corresponde principalmente a los gobiernos municipales, encargados de realizar las labores de poda para reducir los riesgos sobre la red.

¿Cuántos árboles y postes afectan el servicio eléctrico?

La falta de mantenimiento de la vegetación, sumada al deterioro de miles de estructuras, es señalada como una de las principales causas de los apagones que afectan a la población. Durante las tormentas, el contacto de las ramas con las líneas eléctricas puede generar cortocircuitos, cables reventados y la caída de circuitos completos.

La CFE ha identificado 31 mil 472 árboles relacionados con interrupciones en el servicio eléctrico, además de 2 mil 724 postes deteriorados que requieren reemplazo urgente.

Aunque el organismo reportó la realización de 85 mil 040 podas durante 2025 y otras 88 mil 677 entre enero y julio de 2026, la problemática persiste y ha encendido las alertas entre las autoridades metropolitanas por los riesgos que representa para la continuidad del suministro eléctrico.

¿A quién corresponde la poda de árboles cercanos al cableado?

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, la responsabilidad principal de la poda recae en los municipios, aunque también se faculta a la CFE para intervenir cuando las condiciones lo hacen necesario.

Ante esta situación, la propia comisión ha asumido gran parte de las labores preventivas para reducir los riesgos sobre la red eléctrica. Por su parte, la legislación estatal exime a los propietarios de las viviendas de cualquier responsabilidad respecto a la vegetación que invada la infraestructura eléctrica pública.

Para atender el problema, el municipio de Monterrey y la CFE pusieron en marcha un esquema de trabajo conjunto. Bajo este modelo, personal certificado de la empresa productiva del Estado realiza podas en líneas de media y alta tensión, con cortes programados de energía para garantizar la seguridad de las cuadrillas.

Mientras tanto, las autoridades municipales se encargan de recolectar el follaje y los residuos generados durante los trabajos.

“Una de las causas de los apagones durante vientos y lluvias es la falta de poda en árboles que entran en contacto con las líneas de distribución secundaria; por ello ya se trabaja de manera coordinada entre el municipio y la Comisión”, explicaron fuentes oficiales.

Exigen mayor mantenimiento de la infraestructura eléctrica

Desde la sede nacional de la CFE se ha enfatizado que los trabajos de poda son realizados por personal especializado, bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y cuidado ambiental.

Cada jornada comienza con la revisión de herramientas, equipos de protección personal para trabajos en media tensión y la inspección de las unidades operativas antes de ejecutar las órdenes de trabajo en campo.

“La importancia de estas labores radica en garantizar la continuidad del servicio eléctrico, proteger la infraestructura y prevenir accidentes que puedan poner en riesgo a la población”, puntualizó el organismo federal.

En el caso de la vegetación, el personal de la CFE verifica periódicamente que las ramas permanezcan alejadas de los conductores eléctricos y no comprometan la operación de las líneas aéreas.

“El personal de la CFE está certificado para realizar estas labores con seguridad. La poda busca preservar la salud del arbolado y mantener la estabilidad del sistema eléctrico”, explicaron autoridades de la comisión a través de sus canales oficiales.

¿Cómo puede reducirse el riesgo de apagones en Monterrey?

La poda preventiva de árboles constituye una estrategia técnica fundamental para proteger la infraestructura eléctrica frente a fenómenos meteorológicos adversos. Al establecer despejes diferenciados para líneas de baja, media y alta tensión, este procedimiento busca mantener una distancia de seguridad adecuada entre la vegetación y el cableado.

Entre las recomendaciones destacan la actualización de los programas de mantenimiento de la CFE, la modernización de los convenios de colaboración entre instituciones y el fortalecimiento de las acciones preventivas antes de la temporada de tormentas.

Estas medidas son consideradas clave para reducir las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico en la zona metropolitana de Monterrey y disminuir los riesgos asociados al contacto de árboles y ramas con la infraestructura eléctrica.