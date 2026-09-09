Ramas de árbol llevan casi un mes tiradas en la colonia México

Un árbol fue partido por un rayo durante una tormenta eléctrica en Monterrey; las ramas y parte del tronco continúan a un costado de la calle Río Conchos

Vecinos de la colonia México solicitaron el apoyo de las autoridades para retirar las ramas y parte del tronco de un árbol que terminó partido durante una tormenta eléctrica registrada hace aproximadamente tres semanas en Monterrey.

El reporte ciudadano se ubica sobre la calle Río Conchos, en su cruce con la avenida Luis Elizondo, donde permanecen los restos del árbol que, de acuerdo con los habitantes del sector, fue alcanzado por un rayo durante aquella tormenta

Tras el impacto, varias ramas de gran tamaño cayeron hacia la calle Río Conchos y llegaron a obstruir prácticamente toda la vialidad. El incidente también provocó daños a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

Ante la emergencia, los propios vecinos tuvieron que organizarse para mover las ramas y liberar el paso de los automovilistas. Sin embargo, parte de los restos fueron colocados a un costado de la calle y permanecen ahí desde entonces.

Actualmente, las ramas y los trozos de tronco ocupan parte del espacio destinado para estacionamiento, lo que dificulta que los automovilistas puedan utilizarlo con normalidad.

El paso del tiempo también comienza a hacerse evidente, pues las hojas se encuentran marchitas y entre los restos del árbol ya se observa acumulación de basura. Los vecinos señalaron que esta situación no se debe a las lluvias recientes, sino que permanece desde aquella tormenta.

Por ello, habitantes de la zona hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que acudan con el equipo necesario y retiren por completo las ramas y el tronco, con el objetivo de recuperar el espacio de estacionamiento y evitar que continúe acumulándose basura en este punto de la colonia México.