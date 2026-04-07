Ramas de árbol en riesgo en colonia Valle del Márquez

El área no solo registra paso frecuente de personas, sino también vehículos en circulación y autos estacionados, lo que incrementa la preocupación.

Desde el pasado miércoles, vecinos de la colonia Valle del Márquez, al sur de Monterrey, reportan un árbol dañado cuyas ramas permanecen sostenidas únicamente por cables y una parte del tronco, lo que representa un riesgo para la zona.

El árbol se localiza sobre la calle Márquez de la Colina, frente al domicilio marcado con el número 3127, en un punto con tránsito constante de vehículos y peatones.

¿Qué han hecho los vecinos ante el riesgo?

Pese a que ya se realizó el reporte a números de emergencia, habitantes del sector señalan que no han acudido autoridades municipales ni personal de Protección Civil para evaluar la situación o retirar las ramas afectadas.

¿Por qué representa un peligro esta situación?

El área no solo registra paso frecuente de personas, sino también vehículos en circulación y autos estacionados, lo que incrementa la preocupación entre los vecinos ante la posibilidad de que las ramas colapsen.

Indicaron que el daño se concentra en una de las ramas principales, la cual permanece sostenida de forma inestable.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades para retirar únicamente la parte afectada del árbol y evitar riesgos, sin necesidad de talarlo por completo.