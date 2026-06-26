Ramas colgadas en Av. Colosio generan riesgo en Santa Catarina

Las ramas invaden parte de la banqueta, obligando a peatones a caminar sobre la vialidad, lo que representa un riesgo adicional

Vecinos reportan una situación de riesgo en la Avenida Luis Donaldo Colosio, a la altura de Rincón de la Fama, en el municipio de Santa Catarina, donde ramas de gran tamaño permanecen colgadas y recargadas sobre el cableado eléctrico y de telefonía.

El incidente se originó tras las lluvias y fuertes vientos registrados recientemente en el área metropolitana de Monterrey, los cuales provocaron la caída de árboles y ramas que quedaron suspendidas entre los cables de la zona.

De acuerdo con el reporte ciudadano, los restos del árbol continúan enredadas tanto en líneas de energía eléctrica como de comunicación, lo que podría ocasionar fallas en el servicio o incluso daños mayores en caso de que se presenten nuevas rachas de viento.

Además, las ramas invaden parte de la banqueta, obligando a peatones a caminar sobre la vialidad, lo que representa un riesgo adicional para quienes transitan por el área.

Habitantes señalan que en el punto se registra alta afluencia de personas debido a la instalación de un mercado cercano, por lo que consideran urgente la intervención de las autoridades para retirar las ramas y evitar un posible accidente.