Ramas bloquean banqueta desde hace tres meses en Monterrey

Ante esto, realizan el reporte a las autoridades correspondientes, para poder retirarlo cuanto antes para evitar un incidente

A través del reporte ciudadano de Info 7, vecinos de la colonia Industrial reportaron cómo llevan más de tres meses batallando con ramas y troncos provenientes de un árbol que fue retirado, el cual afecta el paso de personas.

Desechos bloquean una banqueta de la colonia Industrial

El problema se encuentra ubicado sobre la calle Miguel Barragán, entre las calles Villagrán y Villagómez, al exterior de una vivienda con aparente abandono marcada con el número 906, en el municipio de Monterrey.

Vecinos advierten riesgo de incendio

La preocupación de los colonos crece debido a que entre el montón se encuentran troncos, ramas y hojas secas, las cuales con una colilla de cigarro o alguna botella que haga el efecto lupa pueden iniciar un incendio y consumir rápidamente todo.

Ante esto, realizan el reporte a las autoridades correspondientes, para poder retirarlo cuanto antes para evitar un incidente, así como para poder transitar con facilidad por las banquetas, pues deben bajar a la calle, para pasar.