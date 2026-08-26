Rafaguean y matan a hombre en la colonia Monte Bello, en Juárez

Un hombre de 38 a 40 años fue asesinado a balazos en la colonia Monte Bello, en Juárez; investigan si su presunta venta de droga motivó el ataque.

Un hombre de entre 38 y 40 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes en calles de la colonia Monte Bello, en el municipio de Juárez.

El ataque fue reportado alrededor de las 02:00 horas, en el cruce de las calles Monte Regio y Monte Bello.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima, identificada como Juan, fue atacada a balazos cuando se encontraba en la vía pública, quedando sin vida a un costado de una camioneta.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente observaron al hombre tirado sobre la calle.

Fuentes policiales indicaron que la víctima tendría aproximadamente dos o tres semanas de haberse involucrado presuntamente en la venta de droga, por lo que esta actividad es una de las líneas que son analizadas para establecer el móvil del homicidio.

Habitantes del sector mencionaron que Juan se había dedicado durante años a trabajar como albañil y que recientemente habría comenzado a relacionarse con personas dedicadas a actividades ilícitas.

El hombre era padre de ocho hijos y dejó a su esposa; el menor de sus hijos tiene apenas dos meses de edad, mientras que el mayor tiene 17 años.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos policiacos acudieron al lugar y localizaron a la víctima, por lo que la zona fue acordonada para permitir las labores de investigación.

Agentes ministeriales y peritos recabaron evidencias en la escena, entre ellas los indicios relacionados con los disparos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar si el crimen está relacionado con la presunta actividad de venta de droga que la víctima habría iniciado recientemente.