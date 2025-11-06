Rafaguean domicilio en Linares y dejan arma tirada

Por: Alejandro García 05 Noviembre 2025, 13:01 Compartir

Un vehículo Versa en color guindo circuló por la calle Libertad y posteriormente hombres armados dispararon con armas de grueso calibre.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un despliegue policiaco se registró durante la mañana en el centro de Linares cuando hombres civiles armados irrumpieron en un domicilio y dispararon en varias ocasiones. Los hechos se registraron en la calle Libertad, entre la calle 5 de Mayo y Niños Héroes en el centro del municipio. De acuerdo con una fuente policiaca, señaló que se trataba de un vehículo Versa en color guindo que circuló por la calle Libertad y posteriormente hombres armados disparan con armas de grueso calibre. En el lugar localizaron un arma tirada de grueso calibre y una gorra en color negra, así mismo casquillos percutidos. Las autoridades de la policía local realizan Las investigaciones de los hechos, mientras que agentes ministeriales esperan la llegada de elementos del servicio de periciales.