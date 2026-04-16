Quitarán pasos peatonales en Colosio y No Reelección tras estudio

Estudios recientes concluyeron que, lejos de mejorar el flujo vehicular, generan congestión, especialmente durante la temporada de lluvias.

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Luego de varios meses de análisis técnico y diálogo con vecinos, autoridades municipales anunciaron la demolición de los pasos peatonales elevados ubicados en la rotonda de la avenida Luis Donaldo Colosio y la avenida No Reelección, al norponiente de la ciudad, al determinarse que afectan la movilidad en la zona.

Estos bordos, conocidos como “pompeyanos”, fueron instalados durante la pasada administración como parte de un proyecto de adecuación vial en el área. Sin embargo, estudios recientes concluyeron que, lejos de mejorar el flujo vehicular, generan congestión, especialmente durante la temporada de lluvias.

El alcalde Adrián de la Garza explicó que la decisión se sustenta en un análisis integral de la vialidad.

“Es basado en un estudio técnico, análisis completo de toda la vialidad para poder dar paso a mejorar la vialidad y movilidad de esta zona”, señaló durante el anuncio de las obras.

En el sitio se tienen identificados al menos ocho de estos pasos elevados, los cuales serán retirados de manera gradual con maquinaria pesada durante la madrugada en las próximas semanas, con el objetivo de minimizar afectaciones al tráfico.

El alcalde también precisó que las acciones que se implementarán corresponden a las facultades del municipio, ya que la obra original no es de su competencia directa.

Como parte de las medidas complementarias, adelantó que se instalarán nuevos bordos con un diseño distinto, buscando mantener la seguridad peatonal sin comprometer la fluidez vehicular.

Mientras, ya se determinó que, de igual manera, los pompeyanos de la avenida Vicente Guerrero y Ruiz Cortines, serán retirados.