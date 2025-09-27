Quitarán ciclovía de Miguel Treviño, dejarán otra más segura

invertirá el municipio de San Pedro $300 millones para regenerar la avenida Alfonso Reyes e incluir una ciclovía sobre la banqueta y menos peligrosa

El municipio de San Pedro puso en marcha la primera fase de la regeneración de la avenida Alfonso Reyes, que incluye la transformación de la polémica ciclovía conocida como Vía Libre, que hizo el exalcalde Miguel Treviño contra la voluntad de una mayoría de vecinos.

Con la nueva propuesta, la ciclovía será movida de lugar y eso ampliará los carriles para automóviles, pero dicha vía para ciclistas seguirá funcionando de manera menos peligrosa y más recreativa, al colocarse dentro del espacio de las banquetas, que también crecerán.

El proyecto tiene una inversión cercana a los $300 millones de pesos. Con este proyecto, la actual imagen de la ciclovía Vía Libre cambiará sus dimensiones, pasando de 3.05 metros (m) a 3.50 metros.

Una de las transformaciones clave será la redefinición del espacio para ciclistas, a diferencia de la actual Vía Libre, creada durante la primera gestión de Treviño.

La nueva propuesta busca integrar un carril dentro de la banqueta para bicicletas de uso recreativo, pensado para la convivencia ciudadana y no para ciclistas deportivos.

La banqueta que actualmente mide entre 1.18 y 2 metros crecerá hasta 3.46 metros, integrando este metro de ciclovía.

Los trabajos que se proyectan dentro de este presupuesto son terracerías, obra civil, albañilería, regeneración y colocación de áreas verdes, así como la reubicación del cableado aéreo a un sistema de ductos soterrados.

El viernes 19 de septiembre se emitió la convocatoria de licitación para las obras iniciales, que abarcarán cuatro tramos a lo largo de 1.8 kilómetros, desde la calle Jerónimo Treviño hasta la Avenida de las Olimpiadas.

La administración busca materializar una de las principales promesas de campaña del alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció el pasado martes 23 de septiembre.

UNA NUEVA VISIÓN PARA LA VÍA LIBRE

En entrevista, el secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, comentó que el proyecto tiene como objetivo mejorar la polémica Vía Libre de la pasada administración de Miguel Treviño y aprovechar para dar una mejor imagen a este corredor del lado poniente de la avenida.

Asimismo, detalló que el carril de rodamiento tendría una ampliación de entre 30 y 40 centímetros para mejorar la vialidad, así como integrar el carril exclusivo para bicicletas dentro de la banqueta para hacerlo más austero y no una vía de alta velocidad para este medio de transporte alterno como lo es ahora.

“Un proyecto que no funcionó, que fue el de la Vía Libre, sino pues aprovechar la obra para poder regenerar la avenida, hacerla más estética, bajar los cables e incluso también poder incluir ahí un carril ciclista más moderado, más austero finalmente, que va a fomentar la movilidad sostenible.

Con información de elhorizonte.mx