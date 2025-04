Quieren castrar químicamente a abusadores sexuales

“Si se hace o no polémica (por la iniciativa), a mí no me importa, ni a la bancada, que se preocupen los enfermos sexuales, porque son unos enfermos, por eso hay una atención médica que es la castración química.

“Lo que nos preocupa son los infantes de Nuevo León, y por eso estamos presentando esta iniciativa y esperemos y las demás bancadas nos acompañen y poder sacar esto pronto” agregó el coordinador.