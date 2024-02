Quiere Samuel negociar auditoría a la Refinería de Cadereyta

Para evitar un desabasto de combustible con el cierre de la Refinería de Pemex en Cadereyta, Samuel García dijo que buscará negociar una auditoría con el Poder Judicial para hacer una inspección a la petrolera.

Luego de anunciar que buscarían revertir el amparo que la Refinería de Cadereyta consiguió para no que no se suspendan sus actividades o para no ser clausurados, García Sepúlveda indicó que lo que buscan es verificar si los procesos de Pemex cumplen con las normas ambientales.

“Tiene algo de lógica porque dicen que no puedes clausurar porque dejarías al estado sin gasolina y habría una crisis colateral muy complicada, lo que dice el colegiado es que si cerramos la refinería vamos a provocar una crisis en todo el noreste de México de desabasto de combustible y de energía.

“Pues tienen razón, pero eso no impide que nos permitan auditar para revisar las emisiones, si pusieron los filtros, pero lo que le queremos decir al juez es que no la vamos a cerrar de inmediato, se crea una bronca, pero que nos dejen revisar que estén cuidando el medio ambiente y que los filtros, las procesadoras, la quema del combustóleo cumpla las normas, yo creo que con ese argumento el juez ya puede mediar”, dijo el Gobernador.

Agregó que el amparo que se le concedió a Pemex fue excesivo, bloqueando a las autoridades ambientales de hacer cualquier tipo de inspección en la planta.

“Espero esta semana resolver ese punto medio para que el juez nos permita ir a revisar y lograr que la refinería deje de contaminar”, agregó.

Comentarios