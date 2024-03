Quiere PAN mejora en coordinar seguridad con municipios

Ante los hechos violentos que se registraron en Pesquería, la bancada local de Acción Nacional recordó que se retiró la base de Fuerza Civil en este municipio y sería mejor que regresara para una mejor coordinación con la seguridad local.

El diputado coordinador de la bancada albiazul, Carlos de la Fuente, puntualizó que Gerardo Palacios Pámanes es un funcionario que está preparado y sabe acerca de la seguridad, sin embargo, la falta de acercamiento con los municipios es lo que está provocando estos hechos violentos.

“Palacios Pámanes se me hace una buena persona, una persona que puede llevar el tema de la seguridad, que puede llevar esa coordinación con los secretarios municipales, pero mientras ellos no reciban una instrucción por parte de los alcaldes, no habrá una sintonía.

“Porque el gobernador sigue peleando con los alcaldes de oposición y mientras haya esa situación política en materia de seguridad habrá un problema en las calles”, dijo De la Fuente.

El pasado miércoles se encontraron los restos de al menos 10 personas en el municipio de Pesquería, luego de que se reportara el incendio de una camioneta lo que detonó el hallazgo.

Las autoridades reportaron que dentro de la camioneta calcinada se encontró un cuerpo, más tres osamentas con restos igualmente afectados por el fuego.

Así mismo, dentro de un radio aproximado de 80 metros se hallaron también cuatro cadáveres, uno de ellos en avanzado estado de descomposición, dos quemados y uno más de muerte reciente.

En el perímetro se localizaron otras dos osamentas, sumando en total 10 víctimas encontradas en el terreno, informó la Fiscalía General del Estado.

