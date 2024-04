Quiere MC que fiscales no sean 'amigos' del PRI y PAN

Sandra Pámanes, diputada y candidata del distrito 6 local puntualizó que no se puede permitir elegir fiscales a 'modo'.

Con los 26 candidatos a diputados locales presentes, Movimiento Ciudadano externó su compromiso para elegir a los tres fiscales pendientes con un proceso justo y que estos funcionarios no sean “amigos” del PRI ni del PAN.

Durante una conferencia de prensa que hicieron en la Macroplaza frente al Congreso, los aspirantes a legisladores indicaron que actualmente el recinto se encuentra paralizado ya que los diputados del PRI y del PAN solo quieren trabajar en sus intereses y uno de ellos es colocar a su misma gente tanto en la Fiscalía General, como en la de Anticorrupción y la de Delitos Electorales.

Sandra Pámanes, diputada y candidata del distrito 6 local puntualizó que no se puede permitir elegir fiscales a “modo” y que estas fechas son clave para elegir funcionarios que den resultados ya que actualmente los tres organismos se encuentran a la espera de nuevos titulares, porque los periodos ya se renovaron.

“Queremos fortalecer el Sistema Estatal de Anticorrupción, hay siete leyes que no han podido armonizarse con el Sistema Nacional de Anticorrupción, Nuevo León se ha quedado atrás, eso (la armonización) garantizaría que los titulares de estos organismos sean verdaderamente autónomos, que satisfaga que cada uno de ellos ha sido elegido dentro de una evaluación, en base a consulta con la sociedad civil y con universidades, que lleguen los mejores a las titularidades de estas áreas.

“Pero al mismo tiempo esta nueva reglamentación también nos permite que quien no esté ejerciendo su cargo de manera adecuada sea retirado de este cargo , entonces no es otra cosa mas que fortalecer nuestro sistema de anticorrupción, cosa que no ha querido el PRIAN y que ahora sí con esta mayoría en el Congreso del Estado lo podamos lograr”, dijo Pámanes.

Por otra parte, en el tema de la suspensión que hizo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre que el Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción (SEA) puede sesionar con tres integrantes, remarcó que dicha resolución es completamente ilegal y no se puede avanzar en la elección de los fiscales hasta que estén los nueve integrantes correspondientes.

“Es ilegal, tenemos un marco legal, el Sistema Estatal de Anticorrupción tiene incluso una ley de nivel constitucional la que nos dice que el Comité de Selección tiene que estar integrado por nueve personas elegidas por una convocatoria que lanza el Congreso a través de la Comisión de Anticorrupción.

“Lamentablemente, con este acuerdo, ahora sí que en contubernio del Poder Judicial que domina el PAN a través de Arturo Salinas, el Congreso del PRIAN en su momento con Mauro Guerra y ahora con Ricardo Canavati del PRI, quieren torcer la ley, no es procedente lo que proponen, es una falta a la legalidad”, puntualizó la diputada.

