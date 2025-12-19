Queman más de una tonelada de narcóticos asegurados en NL

El aseguramiento y destrucción de estos enervantes, más que evitar el narcomenudeo, se prevalece la seguridad, señaló el Fiscal de Nuevo León

Más de una tonelada de diversos narcóticos fueron incinerados este miércoles en la cuarta zona militar, en presencia de diferentes autoridades policiacas.

Luego de realizar los honores a la bandera el Fiscal general de Justicia Javier Flores Saldívar, mencionó que el aseguramiento y destrucción de estos enervantes, más que evitar el narcomenudeo, se prevalece la seguridad.

“Este acto destrucción de estupefacientes porque vivimos uno de los factores más constantes en las conductas delictivas tenemos estimados que un 90% de los homicidios de osos vinculados a la delincuencia organizada están relacionados con las bandas que se dedican a narco menudeo. Es por ello que es relevante destacar la importancia de retirar de la circulación, una gran cantidad de narcóticos, que son nocivos, causa la adicción y proponen involucrarse en la conexión de hechos delictivos.”

Entre la cantidad de narcóticos asegurados y destruidos se encontraban:

• Una tonelada doscientos sesenta y seis kilos con 74 gramos de Marihuana.

• Cinco kilos noventa y ocho gramos de Cocaína

• Ciento setenta y tres kilos con 24 gramos de Metanfetaminas

Dando un total de una tonelada cuatrocientos cuarenta y cinco kilos con noventa y seis gramos de narcóticos.

Así mismo armas y material bélico, también fue destruido con:

• 542 de Armas cortas y largas

• 6234 cartuchos

• 67 chalecos balísticos

Finalmente, Flores Saldívar resalto que estos aseguramientos se lograron gracias al trabajo de las corporaciones de seguridad.

Quienes realizaron 548 cateos con 211 personas detenidas.

“Quiero destacar el impacto social, reconociendo la labor, coordinación con las diversas corporaciones que han participado en cateos operativos de investigación que nos llevan a tan importante resultado en el periodo de enero a la fecha del corte, resultado de los operativos conjuntos que hemos realizado han sido detenidas más de 10,000 personas y aseguradas 542, armas de fuego”