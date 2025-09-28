Queman dos vehículos frente a jardín de niños en Montemorelos

Por: Alejandro García 27 Septiembre 2025, 14:52

Autoridades ya iniciaron con las investigaciones para dar con los posibles responsables del incendio de las camionetas usadas para transportar naranja

Dos vehículos fueron incendiados de manera intencional esta madrugada en Montemorelos, lo que generó un fuerte despliegue policíaco y de cuerpos de emergencia. Los hechos se registraron en la colonia José María Morelos frente a un jardín de niños. Los dos vehículos se trata de camionetas Pick Up que eran para recolectar naranja en distintos puntos y para vender fruta. Por las horas en las que se registró el incendio los propietarios se dieron cuenta cuando el fuego rápidamente se extendió y acabó con el material flamable de las dos camionetas. Los propietarios pidieron a las autoridades policiacas una investigación para dar con el o los presuntos responsables de prenderle fuego.