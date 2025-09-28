Queman dos vehículos frente a jardín de niños en Montemorelos

Dos vehículos fueron incendiados de manera intencional esta madrugada en Montemorelos, lo que generó un fuerte despliegue policíaco y de cuerpos de emergencia.
Los hechos se registraron en la colonia José María Morelos frente a un jardín de niños.
Los dos vehículos se trata de camionetas Pick Up que eran para recolectar naranja en distintos puntos y para vender fruta.
Por las horas en las que se registró el incendio los propietarios se dieron cuenta cuando el fuego rápidamente se extendió y acabó con el material flamable de las dos camionetas.
Los propietarios pidieron a las autoridades policiacas una investigación para dar con el o los presuntos responsables de prenderle fuego.