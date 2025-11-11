Quema de cobre termina en incendio en Guadalupe

Aunque el incendio fue sofocado, personal de Bomberos permanece en el lugar para realizar labores de enfriamiento y resguardar la zona.

Un incendio registrado la tarde de este lunes movilizó a los elementos de Protección Civil de Nuevo León en el municipio de Guadalupe.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle 16 de Septiembre, en su cruce con Ignacio Zaragoza, en la colonia Nuevo San Rafael.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó a causa de una quema de cobre dentro del domicilio, lo que provocó la rápida propagación de las llamas.

Los brigadistas lograron controlar el incendio, sin que se registraran personas lesionadas.

Aunque el incendio fue sofocado, personal de Bomberos permanece en el lugar para realizar labores de enfriamiento y resguardar la zona.